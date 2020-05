En effet, c'est le 21 Mai 2010 que ce GTA Like sauce western est sortit en Europe. Le jeu nous mettait dans la peau du charismatique John Marston, un ancien hors la loi notoire qui devait traquer ses anciens frères d'armes pour sauver sa famille retenu captif par le gouvernement.



Le jeu nous proposait un vaste monde ouvert, en proposant des environnements variés comme l'Amérique sauvage ou encore le Mexique. En plus d'une campagne soignée et riche en rebondissements, cette fin quoi... RDR nous proposait moult activités annexes comme la chasse, les chasseurs de primes, les chasses au trésors ou encore les quêtes annexes. Les gunfigths étaient également au RDV avec pas mal d'armes à notre disposition allant du simple couteau au fusil à pompe, et même des bâtons de dynamite ! Le lasso était également bien pratique pour capturé des chevaux pour les dresser et en faire votre fidèle compagnon. Les graphismes était vraiment magnifique et le sont encore aujourd'hui, le monde était crédible et vivant et mettait sur votre route des perso aussi charismatique que loufoque.



Bref, je suis pas en train de faire un test même si cet incroyable jeu le mériterait..

J'ai toujours pas fais RDR 2 mais il me tarde vraiment de m'y mettre pour découvrir ce qu'il a dans le ventre !

Bref, un joyeux anniversaire à cet incroyable jeu !