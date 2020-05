Hier soir, Okami, un utilisateur Twitter qui avait déjà partagé en avant-première des informations concernant Call of Duty : Warzone, a dévoilé ce qui semblerait être l'intitulé de Call of Duty 2020 par le biais d'un tweet original reprenant la jaquette du tout premier Call of Duty : Black Ops. Selon Okami donc, le titre s'intitulera Black Ops : Cold War, s'éloignera des directions futuristes prises par Black Ops III & IIII et prendra place pendant la Guerre Froide. Des informations qui ont été ensuite soulignées par Eurogamer. En effet, selon le site britannique, cette fuite a également été confirmée par leurs propres sources.



Plus d'infos sur le lien ci-dessous