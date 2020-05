Star Citizen

Pour rappel, l'est le nom donné à cette opération au sein du jeu pendant laquelle les joueurs pourront s'essayer à différents vaisseaux proposés par le jeu et ce, gratuitement. Si tout semble indiquer qu'il suffira simplement d'avoir créé un compte sur le RSI pour tester le jeu et quelques uns de ses nombreux vaisseaux, on attendra tout de même le 22 mai pour en avoir le cœur net. On vous conseille néanmoins de vous créer un compte si vous n'en aviez pas déjà un ( accès direct au formulaire d'inscription avec code inclus) sur le site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com - Origin 325a- RSI Aurora LN- RSI Constellation Andromeda/Aquila/Phoenix- RSI Mantis- Arrow- C8X Pisces- Carrack- Gladiator- Hawk- Hornet F7C- Hurricane- Terrapin- Valkyrie- Avenger Stalker/Titan Renegade/Warlock- Eclipse- Gladius Valiant- Hammerhead- Retaliator Bomber- Sabre Base/Comet- Vanguard Harbinger/Hoplite/Sentinel/Warden- ARGO MPUV 1P- MISC Freelancer MIS- MISC Razor EX- MISC Reliant Tana- MISC Starfarer Gemini- CNOU Mustang Delta- Buccaneer- Caterpillar- Cutlass Black/Red- Dragonfly Black- HeraldUn beau programme donc, qui devrait permettre aux nouveaux comme aux joueurs réguliers de s'essayer aux joies du pilotage avec une ribambelle de vaisseaux (ce qu'il y a de plus abouti et travaillé dans Star Citizen comme chacun le sait).On regrettera juste l'absence de la plupart des vaisseaux Origin (les autres modèles de la série des 300, les 600i ou encore le 890 Jump). Point de paquebot flottant cette semaine-là donc... ni de vaisseau de minage comme l'ARGO Mole ou le MISC Prospector. Exit également tous les vaisseaux alien, alors même que le Prowler vient de sortir et que nombreux sont ceux qui auraient aimé tester la bête...Mais donc c'est le combat et les vaisseaux militaires qui sont fêtés et privilégiés lors de cette Invictus Launch Week, et c'est la raison pour laquelle les journées consacrées aux constructeurs Anvil et AEGIS seront de loin les plus mémorables... Alors à (très) bientôt dans le Verse !