On apprend aujourd'hui que Amazon.fr et L'Espace culturel E.Leclerc ont référencé sur leur sitequi serait prévu le 30 juin sur Xbox One et PS4 (si on croit la date affichée sur leur site)On attendra l'officialisation ou non parqui devrait avoir lieu dans les prochaines heures ou jour.Rappelons queétait dans un premier temps sorti en VR sur Oculus Rift avant de débarquer sur Xbox One en 2017 (dépourvu de VR) en prenant le nom de Super Lucky's Tale.Deux ans plus tard, une version améliorée (dans le contenu) intituléa vu le jour en exclusivité sur Nintendo Switch.Cette version améliorée s’apprête donc (ou pas) a voir le jour également sur Xbox One et PS4.Pour l'avoir testé sur la Switch récemment, New Super Lucky's Tale est un jeu de plateforme sympathique que je vous le conseille vivement si vous appréciez le genre.A noter aussi, que Playful Studio bosse également sur un jeu VRprévu pour le PS VR mais qu'on a plus aucune information sur le jeu depuis maintenant deux ans.