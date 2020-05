BREAKING NEWS!Katee Sackhoff rejoint le casting en tant que Bo-Katan Kryze! Personnage présent dans Star Wars: The clone wars et Rebels! Personnage qui a eus le fameux "sabre noir" en sa possession un certain temps (la dernière à l'avoir eus d'ailleurs aux dernières nouvelles), la mythologie Mandalorienne sera vraiment exploitée dans cette saison 2 qui s'annonce énorme !!!! Affaire à suivre de très très prêt, mouardSource: ICI