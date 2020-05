Il y a quelques semaines Microsoft avait déposé un nouveau logo plutôt sobre, mais aujourd'hui on a le droit à un nouveau logo, en fait un badge spécialement conçu pour les jeux optimisés seriesx.Ce badge est une association du nouveau et de l'ancien qu'on trouvait déjà sur la one.Logo Series x:Badge des jeux optimisés series x:RAPPEL: L'inside Xbox aura lieu aujourd'hui à 17h00 heure française.

posted the 05/07/2020 at 06:49 AM by kratoszeus