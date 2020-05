Salut à tous,

Si comme moi vous avez eu espoir pour que Sony mettent une rétro sur PS5 de ses anciennes consoles mais que la video Road to the PS5 a mis fin a vos rêves. Voila qu'un youtubeur du nom de HipHopGamer confirme qu'il y aura la retro.



HipHopGamer est un Youtubeur qui semble avoir des informations a propos de la rétro sur PS5, en effet avant la video de Marc Cerny il clamé haut est fort qu’il y aurait un « Remaster Engine» sur PS5 pour pouvoir rejoué aux jeux allant de la PS1 à la PS4, mais il n’y a que la retro de la PS4 qui est, pour l’instant, confirmé.



Donc on aurait pû croire qu’il diffusé de fausses informations. Mais voila que dans ça fameuse vidéo, ou il affirme que la PS5 sera retro, en réponse aux commentaires de personnes qui ont vu la vidéo Road to the PS5, il affirme que Sony n’a pas tout dit !



Qu’en pensez vous ? Moi perso je préfère croire qu’il n’y aura rien comme ça pas de déceptions et, au mieux, une joie incommensurable !



Bonne soirée et bon confinement



[video]http://youtube.com/watch?v=LuMql2NE-L4[/video]