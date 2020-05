Non car bon la série se déroule quasiment en même temps que la fin de Rebels et que... Ahsoka sera au casting de la saison 2 tout comme ....Attention....Mort dans l'épisode 1, mort dans Rebels... Le revoilà apparemment (même si c'est illogique je m'en cogne, on l'aime tellementDARK MAUL serait de retour (qu'importe la forme j'espère que c'est vrai)Manque plus que l'annonce des personnages principaux de Rebels comme Ezra, Sabine&Co et on sera dedanshttps://www.comicbookmovie.com/tv/star_wars/the_mandalorian/darth-maul-actor-ray-park-seemingly-teases-a-role-in-the-mandalorian-season-2-a174996