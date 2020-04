développé paren collaboration avecet édité par Xbox Game Studios, est sortie hier (28 avril 2020) sur PC.La version console avait déjà été officialisée et une sortie cette année était envisagée mais c'est dorénavant officiel,sortira sur Xbox One en fin d'année.Un internaute a posé la question suivante sur le support.GearsTactics.com :Voici la réponse du site :

Gears Tactics a été conçu de A à Z pour PC – du jeu basé sur la souris/clavier à l’interface utilisateur à l’optimisation incroyable qui permet à Gears Tactics de fonctionner sur une variété de machines. Nous voulons nous assurer que Gears Tactics se sente comme chez lui sur une console et non comme un portage, c’est pourquoi notre équipe travaille dur pour concevoir une expérience de qualité optimisée. Gears Tactics devrait être jouable sur votre console Xbox dans le courant de l’année. TLDR : Oui, fin 2020.

Who likes this ?

posted the 04/29/2020 at 11:32 AM by marcus62