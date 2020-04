Zelda collection est une ode au fans de zelda ! Une série qui me tenais particulièrement à coeur et à qui j'ai rendu hommage en couvrant l'intégralité de la saga en allant même jusqu'a recréer complètement certaines intros de l'époque ( Zelda 2 et Link awakening) .Avant chaque lancement d'un jeu : Une vidéo de 2,3 minutes vient vous rappeler toutes la magie et l'aura qui émane encore aujourd'hui de cette série. Voici donc la version définitive qui vient cloturer une bonne année de travail sur ce full set média



*Intro complétement refaite sous after effect

pour Zelda 2 et Link awakening

*Thème réhaussé en 1440p pour les zelda LES plus récents

*compatible tout frontends

ajouter une source