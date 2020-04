Petite infos de la soirée sur la 2ème série live Star Wars: Cassian Andor !La série se déroule 5 ans avant Rogue One et l'épisode IV. Niveau casting on retrouve Genevieve O’Reilly de Star Wars épisode III et Rogue One qui incarne toujours Mon Mothma. Denise Gough rejoint également le casting!Au vu de la timeline de la série il est tout à fait possible de se mettre à rêver de la présence de certains personnages de la série animée Star Wars Rebels en version live !!!! Chopper et le Ghost étant déjà apparu dans Rogue One brièvement !