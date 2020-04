Il y a un nouveau crash en route. Il est en développement depuis 3 ans, et bientôt la campagne Marketing devrait commencer aux mains d'Activision. On m'a dit que ce serait l'un des jeux du line up de la PS5. Il serait une exclusivité, mais cela n'a pas encore été défini.

posted the 04/23/2020 at 02:09 AM by kratoszeus