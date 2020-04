Voix de Leon S. Kennedy dans le mythiques et indétrônable Resident Evil 2 de 1998, Paul Haddad nous a quitté des suite d'un Cancer de Stade 3 le 11 Avril dernier mais l'information était restée confidentielle.L'anecdote la plus folle est que ce dernier avait découvert Resident Evil 2 juste avant la sortie de son Remake !Plus de 400 runs depuis 1998 pour ma part sur ce titre inégalable et sa voix résonnera toujours dans ma tête....