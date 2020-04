Vous en pensez quoi de cette machine, les premiers retours des bêta testeurs sont plutôt bon...Moi je suis chaud car l’émulation Saturn est au top... Reste un prix un poil élevé peut être...J'ai préco et je ferais plein de vidéos d'ici la sortie en tout cas

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2020 at 04:12 PM by arunotaku