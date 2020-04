collection

Hello Gamekyo !Je profite d'un colis reçu aujourd'hui même pour vous partager mes derniers achats JV et musicale.Alors comme j'actualise pas mon blog régulièrement, y a des achats assez anciens, notamment la xbox one x ... mais bon je voulais tout de même partager.Bon on commence d'abord avec du beau et bon rétro :donc un petit stick cacahuète pour ma Neo Geo AES, histoire de pouvoir partager l'expérience de cette console lors des soirées entre potes !Et Fatal Fury spécial, l'un des jeux les plus accessible de la machine avec Samurai Shodown (1 et 2), Kof 94, fatal fury 1 et 2 et les 2 premier Art of fighting.J'en suis donc désormais à une collection de ... 3 jeux sur mon AES: Samarai spirits 2 , Blue's journey et ce Fatal fury spécial.J'aimerai ajouter d'autres jeux dans cette collection ... mais en dehors des quelques jeux cités, ça va être la galère vu les tarifs abusésDonc ce sera probablement du MVS pour les jeux inaccessibles (Metal slug , Mark of the wolves, Windjammers, ... )Bon donc j'ai aussi acheté la xbox one x en décembre, le pack jedi fallen order, un bien bon jeu, pas parfait mais tout de même agréable à parcourir, la finBon par contre je dois avouer que je suis assez mauvais et certains boss (le jedi sombre notamment ) m'auront bien , bien , bien pété les c***lles ! J'ai quand même eu le sentiment de latence dans les commandes, je me demande si je suis le seul ?et pour finir les deux derniers grosses sorties (me concernant !)Doom 2016 était pour moi LE FPS de la gen ... bah cela ci le sera également !Sans pour autant que le 2016 soit largué.Eternal est certes plus varié, mais certaines phases de plateformes sont assez imprécises et donc frustrantes !Le jeu nécessite aussi plus de précision dans la visée ( aussi bien pour affaiblir les ennemies que pour certaines phases de plateforme ) et clairement à la manette ... c'est un peu la merde !mais pour le reste ... qu'elle tuerie putain !joussif !bon que dire ... j'en suis à plus de 50h ...c'est une drogue ! Cet épisode apporte vraiment de grosses nouveautés qui renouvellent une série qui en avait besoin !et pour finir le seul achat musical ...Voila, voila !!