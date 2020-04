Bonsoir à tous! Je viens de voir par hasard que Sony a dévoilé sa nouvelle manette PS5. Sans juger de l'esthétique, je pense qu'on peut ajouter ce reveal à la liste des annonces incompréhensibles de Sony avec la PS5. Sérieux, ça leur coûtait quoi de produire une petite vidéo pour hyper la manette (sans pour autant montrer de jeux). Juste une vidéo explicative. Une annonce 24h plus tôt pour faire monter la sauce. Tant mieux, Sony est en position de force. Je reconnais plus du tout Sony...

posted the 04/07/2020 at 09:12 PM by texas02