Bonjour à tous.Malgré que je possède une très bonne TV assez récente (Sony KD-65XD), il s'avère que celle ci ne dispose d'aucun moyen permettant d'ajouter de nouvelles applications, en dehors de celle incluse dans ma TV (pas de store, etc...).J'ai bien sur tout testé sans résultat ( passer par le browser de la TV, mais impossible de ddl un apk ou autre / Aller sur le site disneyplus.com, mais incompatible avec ma TV / etc...).Se pose alors la question, quel moyen s'offre à moi pour profiter de Disney+ sur ma TV ? (sans devoir passer par le branchement de mon PC sur ma TV...).J'ai fouiné et découvert Amazon Fire Stick, qu'en pensez vous ? Me conseillez vous un moyen similaire mais mieux ? Ou un autre moyen ?

posted the 04/07/2020 at 03:37 PM by dude85