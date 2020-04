Il y a quelques jours, Dark Horse Comics, célèbre éditeur Américain, gratifia les fans des têtes de tasse d'un ouvrage MASSIF (265 pages) sur le jeu des frères Moldenhauer, comprenant plein de choses sur le titre, comme des anecdotes de développement, et surtout une blinde d'artworks. Sachant que la DA du jeu est probablement ce qui est le plus marquant, ce livre est une vrai mine d'or.Etant un grand fan du jeu depuis sont annonce, c'était donc une obligation pour moi de préco ce précieux il y plus d'un an, et Amazon m'a fait parvenir mon exemplaire hier (ce qui était pas forcément acquis vu la période trouble que nous vivons). Je me suis dit faut faire un article dessus, parce que la guerre des TeraFlops c'est bien beau, mais faut revenir aux fondamentaux !265 pages donc, magnifiquement réalisé (Dark Horse quoi), et tout en Anglais.. Pour la version Française, il faudra attendre un mois de plus. Pix'N Love se charge de la traduction et celui-ci devrais être dispo en Mai prochain pour environ 30€. Possédant quelques-uns de leurs ouvrage, nul doute que la qualité sera au rendez-vous. On y apprend plein de choses intéressantes, comme le fait que les frères MDHR avaient développé un jeu sur Net Yaroze, la Playstation spéciale développeurs indé.Bref, un bel ouvrage pour tout fan de Cuphead qui se respecte, voir tout gamer qui se respecte.Cuphead est dispo sur Xbox One, PC et Switch et si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment !