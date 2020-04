Bonsoir ! Nouveau top, on va parler de mob, et pas n'importe lesquels, ceux qui sont le plus représentés dans les jeux vidéo selon moi. Ou en tout cas, parmi les jeux que j'ai fais. Et vous allez voir qu'il va y'avoir pas mal de monde, commençons sans plus attendre !12) Les rats : Exemple de jeux : Dark Souls/A Plague Tale/Zelda Wind WakerClairement l'ennemi de base dans les jeux vidéos, et vous les massacrerez souvent en un coup ! Ils ont bien évidemment élu domicile dans les grottes/donjons, dans les égouts principalement. Ce sont des bestioles assez inoffensif, sauf dans certains jeux où ils peuvent représenter une réelle menace comme dans Plague Tale Innocence par exemple, ou ils sont très dangereux. Ces sales rongeurs nous empoisonnent souvent également, notamment dans les Dark Souls.11) Les Trolls : Exemple de jeux : Skyrim/World of Warcraft/Fable 2Et je parle pas de ceux sur internet ! Non non, les trolls, les vrais. On les retrouvent tout particulièrement dans les MMO ou RPG. Souvent, les trolls sont représentés comme complètement stupide dans les jeux, mais ils restent des adversaires redoutable, car très fort et souvent résistant à la magie. Souvent, leur couleurs représentent leur force, comme dans Skyrim par exemple avec les trolls de base et ceux de neiges plus balèze.10) Les extraterrestres/Aliens : Exemple de jeux : Alien Isolation/Dead Space/Halo sérieLes monstres venus d'ailleurs sont également très présent dans les jeux vidéos, notamment les jeux futuristes, logique... Que ce soit dans les FPS avec Halo ou dans des survival horror type Dead Space, mais ont peut également les voir dans des RPG type Mass Effect par exemple, amicaux ou non, nul doute que l'alien à encore de beau jour devant lui dans les jeux vidéo.9) Les loups (garou) : Exemple de jeux : Bloodborne/Witcher 3/The Order 1886Des bêtes aussi magnifique que féroce pour la 7ème position de mon classement. Très représenté dans les RPG encore une fois, faisant office d'ennemi de base. Ils adoptent parfois une forme plus redoutable encore avec les loups garous, humain victime de lycanthropie, ils font office de boss assez souvent ou d'ennemi très difficile à tuer. Ils représentent parfois aussi la menace ultime comme dans The Order 1886 par exemple.Les démons : Exemple de jeux : Darksiders/Doom/DiabloRedoutable, aussi bien dans leur forme que physiquement, ces rejetons des enfers seront une véritable plaie pour les joueurs, d'ailleurs ils font souvent office de boss. Ils seront souvent dotés de paroles, car ça reste des créatures intelligente et au service du mal. Dans Overlord, on incarne même un démon qui sous ses ordres une bande de larbin.7) Les vampires : Exemple de jeu : Vampyr/The Witcher/Skyrim/CastlevaniaTrès souvent représenté dans les RPG, ces suceurs de sang ne sont pas très amicaux, et relativement puissant. Bien souvent ennemis, ils arrivent que parfois, vous pouvez être alliés avec eux, et vous faire détester par le reste de la plèbe. Dans The Witcher 3, les vampires sont représentés sous plusieurs formes, comme celle de la chauve souris par exemple. Et de nombreux type de vampire il y'a, allant du plus faible au plus balèze. Enfin, il est inutile de rappeler qu'il fait office d'ennemi principal dans Castlevania, le célèbre Dracula !6) Les squelettes : Exemple de jeux : Dark Souls/Skyrim/MediEvilCes tas d'os ont très souvent élu domicile dans des cryptes ou autre tombeau. Souvent, il garde un passage, un secret ou un trésor convoités, et tenteront de tuer quiconque essaiera de s'en emparer. Ils ne sont pas très résistant dans la plupart des jeux, et tomberont sous quelques coup d'épée. A noté que la série des MediEvil nous permet de contrôler un squelette comme personnage principal, ce bon vieux Sir Daniel Fortesk !5) Les spectres/fantôme : Exemple de jeux : Witcher 3/Legend of Zelda/ Project Zero/Luigi's MansionEncore des morts, et oui ! Mais les fantômes sont très souvent présent dans les jeux vidéos. Gardant souvent un lieu, ou hantant un lieu, où ils y résident car ils y sont mort à cet endroit, ils errent parfois sans but, et ils sont très majoritairement représentés dans la série des Zelda. Ils peuvent même parfois faire très peur comme dans Project Zero, parfois avoir un aspect plus rigolo comme dans Luigi's Mansion. Bref, c'est revenant, on a pas finis scène entendre parler dans les JV !4) Les dragons : Exemple de jeux : Dark Souls/Skyrim/Dragon Age/ SpyroCréature majestueuse, les dragons sont des créatures aussi belles que redoutable. Très attirés par l'or, ils gardent souvent un trésor très convoités, et peuvent avoir plusieurs couleurs. Dragon de glace, de feu, etc... Les dragons font très souvent office de boss dans la plupart des jeux action aventure ou RPG. Mais ils arrivent aussi qu'ils aient une apparence plus mignonne comme dans la série des Spyro par exemple. Ils sont particulièrement chiant et nombreux dans Skyrim aussi mais ça c'est une autre histoire... Mais on les aimes quand même ces lézards volant cracheur de feu !3) Les araignées : Exemple de jeux : Resident Evil/Zelda/Skyrim/Metro/Arachnophobe s'abstenir, nos "amies" à huit pattes font clairement partit du trio des ennemis les plus représentées dans les jeux. Les araignées sont tout le temps où à 99% ennemis au joueurs, très rarement ce sont vos alliés. Elles sont belliqueuses, venimeuses, et peuvent vous empoisonné comme dans Resident Evil par exemple. Elles sont incroyablement réaliste et dégueulasse dans ce dernier par exemple, sérieux vous faites chier Capcom à pas les avoir remis dans les derniers, mais bon les arachnophobes seront contents au moins...2) Les humains : Exemples de jeux : A peu près tout les jeux qui existent !Bah ouais, nous ! Bandit vivant reclu dans les RPG à soldat d'élite ou mercenaires dans Uncharted par exemple. Les humains font clairement tout pour nous en faire baver. Technologie de pointe, armées jusqu'au dent, c'est malheureusement aussi là qu'on constate les déboires de l'IA, car autant quand une araignée fait nimp on s'en fout, mais pas quand c'est des humains ! Parfois aveugle dans certains jeux, Ils visent par contre toujours juste et tire toujours dans votre direction, je sais pas comment ils font ! Vivement quand même une amélioration de l'IA car parfois m ça fait peur tellement ils sont cons !1) Les zombies : Exemples de jeux : 99 % des jeux !Et le number One appartient à ces chairs putréfiés appeler zombies ! Véritable chair à canon dans la plupart des jeux de zombies, c'est aussi fun de les dégommer, de leur éclater la tête, de les brûlées, les écrasés etc... Pas étonnant qu'ils soit aussi présent ! Ils peuvent parfois se révéler aussi plus dangereux, notamment dans les Survival Horror. Ils sont aussi assez stupide et deux de tens, mais ça peut dépendre car ils peuvent être rapide, notamment dans Dying Light. Enfin, je trouve quand même qu'on en bouffe un peu trop des zombies dans les jeux (ouais normalement c'est l'inverse, c'est eux qui nous bouffent) mais bon ça reste fun, et quelques chose me dit qu'on en a pas finis avec eux, loin de là ! Vous inquiéter pas les dinos, bientôt ce sera votre tour ahem...Voilà j'espère que ce top vous aura plu et hésitez pas à me dire le votre, à +