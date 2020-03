Hello,





Après Star Wars jedi Fallen, Order, voici le second épisode de "Zone Detente" par Puissance Pixel consacré cette fois à OlliOlli - Epic Combo Edition, sur Ps4.



Il a encore très peu de vues et d'abonnés. N'hésitez pas à le soutenir si ce qu'il fait vous plait!



Enjoy.

La chaine (pensez Like + abo, merci pour lui!) - https://www.youtube.com/channel/UCLJkPkVCEm4mKuvzDslXmaA