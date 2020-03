Star Citizen

Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus... de sous !Star Citizen, encore décrié comme unpar certains détracteurs il y a quelques années, se concrétise de plus en plus. Et la levée de fonds entreprise par le jeu depuis 2012 n'a de cesse de bénéficier des largesses des membres les plus fortunés de sa communauté, puisqu'elle vient de franchir les 275 millions de dollars.Il faut que dire que si le jeu multi avance doucement mais sûrement (la 3.9 devrait être disponible prochainement), la version solo quant à elle propose d'ores et déjà au moins 6 heures de jeu, d'après les informations qui peuvent être glanées ici ou là. Squadron 42 (c'est le nom du jeu solo) sera d'ailleurs le sujet central de la CitizenCon 2950 qui aura lieu en octobre prochain.C'est sans doute cet élément mais aussi bien d'autres qui sont pour l'instant non dévoilés aux joueurs qui aura été suffisant pour que des investisseurs déjà présents dans le capital de Cloud Imperium Games décident de racheter davantage de parts de la société et remettent ainsi au pot avec 17,25 millions dépensés . Et comment ne pas leur donner raison ? Car si la communication de CIG n'est pas leur fort, force est de constater que les rentrées d'argent ne désemplissent pas, Star Citizen a toujours la côte...Et donc la barre des 275 millions de dollars de financement participatif a été franchie il y a quelques jours, et 2020 promet d'être une année exceptionnelle pour CIG. On s'attend en effet à ce que le studio atteigne les 300 millions... certains pensent même que le financement pourrait tâter les 350 millions ! Quoi qu'il en soit, la visualisation des rentrées d'argent au mois le mois semble en effet corroborer la tendance :De quoi assurer un très bel et long avenir à l'auto proclamée meilleure simulation spatiale de tous les temps !