Bonjour à tous



Octobre 2018 je voulais un config road to 4k avec pour objectif d’être extrêmement silencieux je vous met aussi les prix de l’époque et les prix aujourd’hui.



Boitier



be quiet! DARK BASE 700 bk ATX 155€



Ventilateur



be quiet! Dark Rock 4 Pro 80€



Processeur



AMD Ryzen 7 2700X, 3,7 GHz (4,35 GHz Turbo Boost) 350€



Alimentation



be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650W 115€



Carte mère



GiBy X470 AORUS GAMING 5 WIFI 208€



Disque dur



Seag 1TB ST1000DM010 7200 42€



SSD



Intel SSD 256GB 760p M.2 PCIe

75€



Carte graphique



GIGABYTE GV-N2080 GAMING OC-8GC 8GB



791€



Ram



Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0



153€





Tout cela m'est revenue 1969€ sur le site alternate je regarde maintenant la même config coûte combien sur top achat 2120€ !!