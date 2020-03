Pendant que certain s'extasie du "Spring break" ou d'autre des 2 millions de mort possible au USA.



Nous en FRANCE

Les télés françaises mettent en boucle les rues pleines et vides de France ou encore les vidéos Youtube des gens confinés chez eux.





La loi URGENCE SANITAIRE passe sans faire sourciller.



Dans cette loi il est prévue et sans limite de date de revenir sur les droits aux congés, les 35 heures.



Un effort peut être demandé, je suis pas contre, mais qu'il soit proportionnel. La crise étant temporaire, la loi devrait être provisoire. Hors ce caractère provisoire à disparu de la loi du jour au lendemain.



Jouer bien, profiter bien de vos congés. Et préparez vous à travailler PLUS pour avoir moins de congés dans le futur.



Vivement la fin du confinement et que les grèves reprennent tien.