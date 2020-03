Salut à tousJe voudrais savoir si quelqu'un connaît des clubs sportifs où il y a des cours de karaté ou Tae Kwon do par exemple avec de quoi bien se muscler ? Je suis de Marseille alors si des marseillais passent par là et en connaissent je veux bien leur avis. Merci

posted the 03/13/2020 at 07:18 PM by carlexzaibatsu