Le Prince est prêt au combat avec sa Dague du Temps ! Il était une fois un Prince venu d'un royaume lointain, dans l'espoir d'échapper à la mort, par tous les moyens. Un beau jour, il arriva dans un port retiré et dut faire face à des courageux guerriers. Le Prince utilisa alors ses pouvoirs mystiques pour changer sa destinée et survivre. Mais jouer avec le temps pourrait avoir de graves conséquences pour son âme esseulée...

Du 12 mars au 2 avril, l'événement Blades of Persia transformera le monde de For Honor pendant trois semaines grâce à l’ajout d’un mode de jeu à durée limitée, d’une nouvelle quête dans le mode arcade ainsi que de nouveaux objets inspirés de Prince of Persia que les joueurs pourront collectionner. Le Prince de Perse apparaîtra régulièrement sous la forme d’une tornade de sable et cherchera à détruire tous les Héros présents sur son chemin à l’aide de la légendaire Dague du Temps.