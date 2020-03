Présenté pour la première fois à l'E3 2018, Elder Scroll VI et Starfield avaient fait forte impression lors de la présentation, surtout TES VI que les joueurs attendent depuis une paire d'année. Depuis, un unique trailer des deux jeux est disponible, aucune autre information depuis ce jour, de toute façon, Todd Howard avait déclaré que ces jeux ne débarqueront pas avant plusieurs années.



Maintenant, sortez les pincettes, car un mystérieux internaute a partagé de nombreuses possibles informations sur The Elder Scrolls VI via Reddit. Notre homme du jour affirme être très proche de Bethesda Game Studios, sans pour autant en dire plus sur son poste. J'ai structuré les informations au lieu de tout regrouper, car sinon ça aurait fait pavé indigeste à lire. Selon cet insider, voici les informations à retenir, si tant est qu'elles soient vrais bien entendu...



- TES VI serait sous titré Redfall et se déroulerait bien à Haute Roche et l'Enclume.



- Cependant, la région montré lors du teaser de l'E3 2018 serait Yokuda, continent d'ou son originaire les Rougegardes.



- la région devrait ainsi être davantage basée sur les créations visuelles de Mark Jones pour An Elder Scrolls Legend: Battlespire.



- L'intrigue mettrait en avant des conflits politique liés aux avancées de la magie dans la région et les quêtes tourneraient autour de la Tour Direnni (ou Tour Adamantine).



- Le Thalmor serait de la partie un groupe de Hauts-Elfes présents en Tamriel et souvent comparé aux nazis pour leur comportement... élitiste.



- Le gameplay serait davantage axé sur les sorts, certaines branches comme l'altération ou la conjuration auraient ainsi droit à des améliorations pour être enfin utiles en combat, avec un tas de nouveaux sorts rajoutés pour déverrouiller des serrures, désactiver des pièges ou encore faire surgir des stalagmites de glace du sol.



- Idem pour l'illusion, qui servirait à convaincre des PNJ ou les hypnotiser



- La branche de la restauration aurait droit aux meilleurs buffs, transformant les joueurs en paladin à la manière de Dark Souls avec des sorts de soin, mais également des capacités offensives très efficaces contre les revenants et les Daedras, tandis que la magie de destruction serait là pour modifier les armes, comme donner des propriétés de feu ou de glace à une épée.



- Le système de craft serait lui aussi revisité, les développeurs se seraient inspirés de celui de Fallout 4 avec la possibilité de modifier ses armes en influant sur de nombreuses statistiques (puissance, vitesse, etc.). Il devrait en être de même pour les armures, avec plusieurs éléments à personnaliser.



- Concernant les guildes et les factions, elles seraient évidemment encore présentes, mais avec du changement. La Guilde des Voleurs serait ainsi plus axée vers l'entraide entre les pauvres, et la Confrérie Noire ferait son vrai retour.



- La Guilde des Guerriers tenterait de calmer les tensions entre Haute-Roche et Lenclume, tandis que la Guilde des Mages n'existerait plus réellement, laissant place à des groupuscules de magiciens dans les villes de la région.



- Les vampires seraient également présents, mais il y aurait des différences entre eux, certains ne vivant que pour se nourrir de sang par plaisir avec des capacités de mêlée, tandis que d'autres se tourneraient vers la magie pour infiltrer les sphères politiques de la région pour gagner en puissance.



- Du côté de la partie technique, la carte de The Elder Scrolls VI: Redfall ne serait pas créé de manière procédurale comme le laissent penser certaines rumeurs, mais bien à la main, selon le souhait de Todd Howard et Ashley Cheng, directeur de production chez Bethesda.



- Bethesda. Il y aurait cependant des quêtes générées procéduralement, comme des kidnappings ou des vols à résoudre.



- Les PNJ auraient ainsi une vraie vie, avec un emploi, faisant des achats et allant se détendre à la taverne, certains se tourneraient vers le crime, mais de nombreux personnages seraient quand même là de manière plus classique, avec une présence à des points fixes en fonction de l'avancée du joueur dans la quête principale, comme les Daedras qui seraient tout le temps les mêmes, au même endroit, demandant la même chose au joueur à chaque partie.



- Bethesda voudrait par ailleurs éviter au maximum les chargements dans le jeu, il ne devrait pas y en avoir en entrant dans les villes, mais seulement pour les déplacements rapides, les donjons et la maison du joueur.



- Ce dernier point assurerait la possibilité de stocker un maximum d'objets chez soi, et de décorer son intérieur sans rencontrer trop de bugs.



- Pour en finir avec The Elder Scrolls VI, aucun contenu additionnel ne serait prévu pour le moment, l'internaute explique que Bethesda songe aux DLC à la fin du développement, avec des idées qu'il n'aurait pas le temps d'implémenter avant le lancement ou qu'il pourrait avoir après la sortie du jeu.



- . Et clairement, les développeurs ont le temps de voir venir, car le jeu sortirait en 2025, possiblement dans le courant du mois de novembre, même s'il est encore trop tôt pour le dire.



STARFIELD :



Passons maintenant à Starfield, qui a lui aussi droit à quelques informations, bien plus sommaires malheureusement.



- Le titre serait largement porté par Todd Howard, qui est pour rappel réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda.



- Le jeu serait donc bien dans un univers de science-fiction avec de nombreuses races extraterrestres à rencontrer.



- Certaines quêtes seraient classiques (aller à un point A, tuer une cible, ramener tel objet), mais la plupart feraient preuve d'originalité et évolueraient au fil de l'aventure, car le joueur se retrouverait souvent confronté à des imprévus lui demandant de faire des choix.



- Le côté « RPG » serait bien plus important que dans les derniers jeux du studio, permettant d'incarner le personnage que le joueur souhaite en prenant les décisions qu'il désire



- La durée de vie serait ainsi conséquente, entre 70 et 120h pour terminer l'aventure en fonction de sa manière de jouer, d'explorer, d'interagir avec les factions et de recruter des compagnons.



- Le mystérieux internaute indique enfin que « nous en verrons davantage bientôt », Starfield sera-t-il à l'E3 2020 pendant la conférence de Bethesda ? Suspense...

Si tant est qu'il soit pas annulé évidemment.