Sieur Unfold Games : je vous aime ! A peine remis de ce merveilleux cauchemar qu'est Darq, voilà que son créateur nous gratifie (littéralement) d'un DLC ! Oui vous avez bien lu : "La Tour" est entièrement gratuite ! Et mes amis, quel chapitre ! Plus qu'un Best of de la formule d'origine, La Tour s'avère être le niveau le plus corsé et le plus complexe du jeu à ce jour. C'est aussi le mieux maîtrisé ! Plus que jamais, les puzzles s'avèrent terriblement ingénieux, bien foutus, avec une belle marge de manœuvre et une excellente courbe d'apprentissage : ils sont stimulants, et jamais frustrants ou insurmontables ! Mention spéciale d'ailleurs à l'épreuve Tetris : génialissime ! Toujours aussi glauque, mais sans ennemi à l’affût, La Tour et ses étages semblent à priori plus calmes et ne vous prendront qu'une grosse demi-heure. Mais c'est sans compter le véritable challenge de ce chapitre : obtenir le trophée d'échappée en moins de 6 minutes! Et ça, croyez moi, c'est une épreuve olympique ! Je vous laisse la surprise, mais jetez-vous sur ce jeu indé et jetez-vous sur ce DLC : Darq est merveilleux et sa première extension est une leçon de maîtrise et un vrai cadeau ! Chapeau bas Unfold Games !