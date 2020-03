Sans avoir à top en dire vu que la problématique est très très facilement compréhensible:



Le Coronavirus a t-il assombri les perspectives d'avenir de la réalité virtuelle?

Je sais que par exemple il existe une réglementation spécifique à l'utilisation des casques (dans des festivals ouvert au public) mais cela touche d'une certaine simplement l'hygiène: pas cool de porter un casque plein de sueur (et d'odeur) de la personne précédente.



Donc maintenant pas sur qu'un simple coup de lingette et de pschitt,pschitt suffisent à rassurer le public et également les pouvoirs publics.



Potentiellement un casque de réalité virtuel est clairement un accessoire à très fort vecteur de propagation de maladie.