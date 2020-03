En lançant la démo du jeu sur mon écran 4k HDR, je réalisais que je venais de faire un saut dans le temps. Il y a maintenant plus de 20 ans, je me rappelle la claque qu'on s'était prise avec mon pote par FF7.

C'était la play 1, un câble trop court, une télé à tube cathodique trop petite et des décors en 2D. Pourtant c'était le top de la technologie.



2020 : je suis comme un con devant mon écran impressionné par le gigantisme des décors 3D, la majesté de l'éclairage et de la musique. Et comme un sentiment de : "c'est bientôt la fin de l'aventure JV". "on fera jamais mieux".



C'est incroyable. Square enix était pour moi mort depuis des années. Je les haïssais de m'avoir fait baver devant la démo technique de FF7 sur play 3.



Et finalement ce jour est arrivé...

Qu'il est bon d'être gamer en 2020...





PS : ça va pas être possible la VF par contre (Cloud...) J'apprécie l'effort d'en proposer une quand même. (hein Rockstar?)