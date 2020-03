Etant donné que je viens à nouveau de me faire bannir sur le stream a cause de cette malheureuse phrase " et ben ça y va la censure aujourd'hui"



N'ayant pas les outils pour me défendre sur le tchat et que je sais que certains modérateur de jvc.con visite ce qui est a mon sens le site numéro 1 qu'est gamekyo,je tiens a vous exprimer tout mon mépris et mon dégoûts en votre personnes a un point que je vous vomis.



Je ne rentrerais pas dans le jeu des argumentations mais sachez que même si je trouve que certaines émissions sont de qualités, malgré un langage qui peuvent choqué par moment lors d’horaire grand publique,ce qui pourrit vraiment les émissions ce sont vous modérateurs de jvc.con qui doit avoir un QI de 2 en supprimant des phrases pouvant être intéressante et donner de la matière à débattre quand parallèlement vous autorisez les présentateur d émission a dire des "Ferme ta gueule frères" et autre nom d 'oiseau et en acceptant de laisser des phrases sur le tchat du genre " ta mère, je la prend et je l'ouvre en deux" donc a moins que vous n’appréciez plus la langue française ou que vous ne la comprenez pas ce qui doit être justement le cas je tenez juste a vous dire que vous avez le publique que vous méritez.



La partie ou je me suis fait ban c'est quand les invitées elle même commence a parler de l 'injustice du sexisme et de ses dérives dans le monde du travail.



N'étant pas mois même sexiste,je tiens a dire que l'injustice au travail on la subis tous et toutes, j 'ai travaillé avec des femmes et des hommes qui abusé de leur statut, des connes et des connards il y en a partout.c'est quand même dingue qu 'on en soit arrivé a dire que tu es sexiste quand tu fais une réflexion à une femme alors que tout le monde dit que c'est normal quand tu fais la même réflexion a un homme.