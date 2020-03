Quatre ans après le rachat des droits de la franchise Test Drive auprès d’Atari, Benoit Clerc, responsable de l’activité jeux vidéo chez Bigben Interactive (regroupée depuis peu sous la marque Nacon), confirme le développement d’un nouveau Test Drive Unlimited pour la nouvelle génération de consoles : “Les équipes du studio Kylotonn (KT Racing) sont basées à Paris et Lyon. Elles sont spécialisées dans les jeux de course. Ils sont spécialistes de la course en général, de la course off-road avec WRC, et ils font aussi du deux roues avec TT Isle Of Man. Ils travaillent actuellement sur notre plus gros projet, qui est le prochain jeu Test Drive Unlimited.”

Un Test Drive Unlimited est en développement sur PS5 et Xbox Series X.