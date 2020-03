A défaut de la moindre nouvelle sur la localisation du dernier né du studio Vanillaware, les fans et autres amateurs d'écolières ou écoliers nus commandant d'énormes engins robotisés peuvent prendre leur mal en patience avec l'OST intégrale de 13 Sentinels : Aegis rim.Comme d'habitude avec ce studio, les musiques ont entièrement été composées par l'équipe de Basiscape. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'OST a frappé fort et a largement contribué aux avis particulièrement positifs des joueurs nippons ayant eu la chance (et le courage après une communication catastrophique...) de tâter la bête.Pour rappel, la qualité du titre lui a permis de lentement se remettre d'une sortie assez catastrophique grâce au bouche à oreille. Outre l'OST et, on s'en doutait, des graphismes fabuleux, c'est bien l'histoire, mêlant invasion extraterrestre, combats de méchas, voyages temporelles et androïdes à l'apparence parfaitement humaine qui semble tenir en haleine les joueurs.Je vous laisse avec l'une de mes pistes favorites, correspondant à une musique de combat et ça déboite tout simplement. Personnellement je trouve toutes les musiques de baston particulièrement réussies alors même que les phases de combat sont loin d'être le principal intérêt du titre qui se rapproche tout de même bien plus d'un visual novel.Et le lien pour l'OST intégral, de près de 5 heures. Les musiques de baston sont facilement répérables car elle prenent toutes le nom d'un acide aminé, molécules constitutives de base de tous les êtres vivants (à l'exception du combat final : EDGE OF THE FUTURE)...