Après une trilogie qui figure parmi les rares bonnes adaptations de manga en film live, Kenshin est de retour au cinéma, à travers un film en 2 parties qui retraceront l'arc Jinchu.



Ruroni Kenshin Saishuushou The Final et Ruroni Kenshin Saishuushou The Beginning sortiront respectivement le 3 juillet 2020 et le 7 aout 2020 en salle au Japon.







On peut facilement imaginer qu'une localisation des 2 films arrivera via Netflix ou en Bluray comme pour les 3 premiers.

