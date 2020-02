Vaisseau versatile par excellence, annoncé en 2014 et à l’époque vendu pour 350 dollars, le Carrack fait son apparition dans le Verse avec l’arrivée de l’Alpha 3.8.2. Désormais vendu 600 dollars, c’est un vaisseau énorme à tout faire mais avant tout spécialisé dans l’exploration, tant attendu par les backers du jeu depuis toutes ces années qu’il inonde actuellement les forums dédiés au jeu, en premier lieu duquel Reddit... Sans plus attendre, voici une vidéo-découverte de la bête... ça fait rêver : Autant vous dire que vous ne risquez pas de le rater si vous allez sur le PTU, car c’est évidemment l’attraction du moment. Le vaisseau devrait être livré dans les jours qui viennent sur le PU après quelques corrections diverses de bugs sur lesquels les développeurs planchent actuellement grâce aux remontées des testeurs.

posted the 02/23/2020 at 09:42 AM by codereferral