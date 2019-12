Hello les gens ! J'ai vu que pas mal d'entre vous avez décidés de faire un top 10 de vos jeux de la décennie et je me suis dis qu'il était temps pour moi de vous proposer le miens ^^10/ Super Mario Galaxy 2 (2010)Même si j'ai préféré le 1, car vraiment nouveau, je ne peux qu'applaudir Nintendo de nous avoir offert cette suite tout simplement magistrale du plombier moustachu ! De nouvelles transformation juste géniale, (Mario Nuage quoi !) Et en plus l'apparition de Yoshi font que ce SMG 2 est clairement un incontournable pour moi.9/ Dead Space 2 (2011)J'ai adoré cette suite, tout simplement ! Déjà le premier m'avais mis une très grosse claque dans la gueule de part son ambiance absolument incroyable et ses frissons au rdv, Dead Space 2 propose cette fois ci des niveaux plus variés, graphiquement c'est magnifique et visuellement c'est très très impressionnant encore aujourd'hui. Sans parler des nouveaux nécromorphe absolument géniale à combattre. (Ceux qui se cachent)Dead Space 2 a été un régale pour moi du début à la fin. (Malgré son boss de fin de merde) x)8/ Far Cry 3 (2012)La grosse claque aussi celui là, un monde ouvert riche, vivant et très intéressant à parcourir. La montée en puissance du perso, les captures de camps, la chasse à l'arc, et surtout ces incroyables personnage très charismatique comme Vaas ou encore le docteur Eirnhart. Far Cry 3 est un jeu abouti sur quasi tout ce qu'il entreprend, en plus d'être un jeu très fun, on voit pas le temps passer en y jouant !7/ Red Dead Redemption (2010)Sir Marston trône à la 7 ème place de ce classement. Que dire ? Rockstar quoi ! Un monde ouvert incroyablement immersif, gigantesque, et surtout très très crédible. Une histoire absolument passionnante, très bien écrite et une conclusion qui vous fera sûrement verser une petite larmichette, bref Red Dead Redemption est un grand jeu, qui côtoie l'excellence.6/ God of War 3 (2010)Encore un jeu de 2010, et c'est la conclusion des aventures de Kratos ! (Bon après ya eu celui sur Ps4 mais chut ) Très tes grand jeu aussi, déjà visuellement je vous apprends rien, ça explose littéralement la tronche et ce même encore aujourd'hui, les combats de boss sont titanesque, la mise en scène est folle et Kratos est plus violent que jamais ! Santa Monica sont des ouf ! J'ai vraiment hâte de faire le Gow sur Ps45/ Batman Arkham City (2011)Ayant adoré Asylum, je ne pouvais qu'espérer que ça suite soit incroyable, et c'est ce que j'ai eu. J'attendais tellement ce jeu que je regarder le trailer tout les jours , jusqu'à sa sortie ! Batman Arkham City est pour moi le meilleur Arkham pour l'instant, les graphismes sont très bien, le gameplay est parfait et jamais l'impression d'incarner The Batman n'aura été aussi réussi, j'ai presque envie de me le refaire rien qu'en vous en parlant !4/ Bloodborne (2015)Aurait pus y figurer Dark Souls mais j'ai décidé de mettre Bloodborne car je l'ai préféré à ces derniers. Je vous apprends rien, c'est pour moi LE meilleur jeux de la ps4 ! FromSoftware ont vraiment fait un travail d'orfèvre, la DA est une grosse claque, cette ambiance Dark et poisseuse est juste super bien retranscrite, et le gameplay est très nerveux et viscéral ! Ça gicle du sang partout et les boss sont dantesque. J'espère vraiment une suite à ce jeu un jour...3/ Grand Theft Auto V (2013)On entre dans le top 3 avec bien entendu l'incroyable, le géant, le prodigieux GTA V ! Je vais pas vous en parler des plombes, tout le monde sait pourquoi ce jeu est dingue à quasi tout les niveaux. Le monde ouvert est immense, fun et variés. Des tonnes de véhicules, des personnages charismatique Trevor quoi ! Une histoire vraiment bien ficelée est une durée de vie absolument colossal font que ce GTA V rentre dans mon top 3 sans problème. Très très hâte de voir ce que va nous proposer le prochain opus !2/ The Witcher 3 Wild Hunt (2015)Le sorceleur figure à la seconde place avec l'incroyable TW3. Prenant place dans un univers sombre et mature, TW3 est absolument incroyable sur bien des points. Un bestiaire ultra variés, avec des créatures de toute sorte, une histoire passionnante, des quêtes annexes juste géniale, peut être les meilleurs que j'ai vu jusque là, et surtout un univers riche et complexe et deux extensions de folies font que ce jeu arrive quasiment sur le trône. Bravo a CDProjekt pour ce chef d'œuvre !1/ The Last of Us (2013)Mon jeu de la décennie, c'est bien lui ! Le chef d'oeuvre de Naughty Dog m'aura marqué comme aucun jeu ne l'aura fait auparavant. J'ai rarement été autant bouleversé par un jeu que celui là. Et même quand je le refais, les scènes sont toujours aussi efficace. Car The Last of Us est plus qu'un jeu, c'est une aventure incroyable dans une Amérique dévastée, un monde qui a perdu son humanité. C'est un périple absolument dantesque que nous livre ici ND, et nul doute que ce chef d'œuvre fera parler de lui encore 20 ans après, un jeu comme ça ça s'oublie pas, autant vous dire qu'attendre sa suite devient vraiment insupportable x)Voilà pour mes 10 jeux de la décennie ! Et vous, quels sont les vôtres ? Alors oui ya pas du lourd comme Zelda Breath of The Wild par exemple mais j'ai pas encore la Switch x) enfin je l'ai mais je pourrais y jouer qu'a Noël quoi. Mais bref je vais pas raconter ma vie non plus loul.