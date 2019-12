Yo tout le monde! Je vous met un aperçu de l'article issu Du Comptoir u Hardware et vous invite a y allée faire un tour pour plus de détaille."AMD a publié une série d'outils FEMFX qui gèrent la physique de déformation. Selon la qualité du matériau dont est constitué l'objet, sa déformation sera cohérente avec sa matière, ainsi que l'interaction avec les autres éléments. La méthode utilisée pour parvenir à cette gestion fine est de type FEM, acronyme de Finite Element Method. Chaque élément est vu comme un ensemble de petits polygones tétraédriques, et il est possible de contrôler chacun d'eux. Et pour fonctionner, cette trousse à outils est prévue pour fonctionner sur les processeurs multicores, ce qui devrait profiter largement aux puces ayant beaucoup de cœurs. Évidemment, ceci n'est pas gratuit, cela vient renforcer la volonté d'AMD de faire bouger le software pour s'adapter aux capacités des processeurs actuels."J'y ajoute la vidéo de l'article également ( pour les anglophones) vous y trouverez une démo technique a partir de 3'52 puis une autre a 32'42Voila voila, des câlins!!