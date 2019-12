A l'aube (peut être ?) de l'annonce d'un nouvel opus, je serais curieux de savoir quel est votre opus préféré de la franchise, celui qui vous a le plus marqué.Pour ma part, je répondrais sans hésitation par Arkham City.Celui qui a fait le plus évolué la franchise, celui qui a pour la 1ère fois donner la possibilité de contrôler Batman sur les toits de Gotham (même si ce n'est pas vraiment Gotham, mais une ville prison) le casting 5 étoiles, l'ajout des missions secondaires bienvenues, les tonnes d'easter eggs, de secrets, de trophées (Je crois que c'est l'opus ou il y'en a le plus), Catwoman jouable en open world, de bon boss, Mister Freeze en tête, une ambiance énorme (je pense par exemple au musée du Pingouin) Le scénario aussi, qui a beaucoup de rebondissements, notamment sa fin, très marquante. Même si pour moi le meilleur sur ce point reste Origins !Et comment parler de ce titre sans mentionner l'OST !