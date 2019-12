Ouai, c'etait pas bien marquant pour un opus sur une console qui n'a plus rien a avoir avec une petite portable comme une DS et 3DS

Car niveau sonore c "juste un pokemon" quoi cette 8eme gen.



Pour marquer le coup j'aurai fait genre revenir Tsukasa Tawada moi... avec un peu de doublage pourquoi pas. Fin un truc qui aurait plus fait une sorte de cassure sonore lol