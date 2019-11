Star Citizen

Aujourd'hui, dans Star Citizen, c'est une journée autrement plus intéressante que celle d'hier avec la mise à disposition de l'ensemble des vaisseaux des marques MISC, ARGO et Crusader Industries. Si les vaisseaux CI ne sont pas encore jouables et que les vaisseaux ARGO ont pour l'instant assez peu d'utilité (le Mole arrivera en décembre et le SRV est toujours en production), les vaisseaux MISC en revanche sont nombreux et valent clairement l'essai !Du Razor, véritable formule 1 de l'espace, au Starfarer, énorme vaisseau de transport de carburant en passant par le Prospector qui permet le minage, il y a de quoi s'amuser ! Et évidemment tous ces vaisseaux sont disponibles à la vente sur le site dédié à l'évènement, iae2949.com , les prix allant de 40€ environ (ARGO MPUV) à 765€ pour le A2 Hercules de chez Crusader Industries.La vidéo du jour met en scène MISC et ARGO, et surtout le futur Mole qui devrait donc être disponible dans quelques semaines :Pour rappel, Star Citizen est gratuit cette semaine et tous les jours, vous pouvez tester de nouveaux vaisseaux. Alors si vous avez toujours souhaité jouer à Star Citizen, c'est le moment de tester le jeu à fond ! Pour cela, il vous faudra juste bénéficier d'un compte sur le site officiel du jeu : cliquez ici pour vous inscrire