Star Citizen

Parce que leurs produits ne sont pas très nombreux,etsont regroupés en ce mardi 26 novembre lors de l'Exposition Intergalactique de Star Citizen.L'occasion pour tous les joueurs, qu'ils soient déjàdu jeu (avec un participation d'au moins 40$) ou bien simples testeurs souhaitant bénéficier de la période de gratuité actuelle du jeu, de tester les véhicules et vaisseaux d'ores et déjà jouables de ces trois marques.- Kruger présente son P52 et le P72 (respectivement 27 et 38€)- CO son Mustang et toutes ses variantes (de 33 à 60€), mais également le Pioneer ( 930€ en concept mais déjà écoulé - Quant à Tumbril, ses véhicules Cyclone bien sûr (de 60 à 90€) mais également sa moto la Ranger (de 38 à 43€) ou encore son tank le Nova (115€).Tout cela s'achète sur le site de l'événement, iab2949.com bien sûr !On n'oublie pas la vidéo promotionnelle du jour :