actualités

Star Citizen vous permet de jouer et d'essayer tous les navires du jeu pendant une période d’essai gratuite qui a commencé le 24 novembre, juste après le citizencon 2949. Cette période gratuite se terminera le 5 décembre.Pour l'accès libre aux différentes flottes, Star Citizen suit un calendrier précis. Au cours de ces 10 jours voici la liste des disponibilités par marques / constructeurs :- 24 novembre - Anvil Aerospace- 25 novembre - Roberts Space Industries- 26 novembre - Kruger Intergalactic, Consolidated Outlands, Tumbril- 27 novembre - Musashi Industrial et Starflight Concern (MISC) et Argo- 28 novembre - Alien Manufacturers- 29 novembre - Aegis Dynamics- 30 novembre - Drake Interplanetary- 1er décembre - Origin Jumpworks du- du 2 au 5 décembre - «Best In Show» - La communauté votera pour un groupe de navire qui seront disponibles jusqu'à la fin de la période "free fly".Pour jouer il vous suffit de vous rendre sur le site ici : https://robertsspaceindustries.com/