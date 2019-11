La 2ème MAJ a été dévoilée lors du MH Championship Festa au Japon aujourd'hui.





Au programme (avec suppositions évidentes):



-Le biome de glace dans le Fief Glorieux et l'impitoyable Zinogre Stygien, sous-espèce du Zinogre apparue dans Monster Hunter 3 Ultimate seront de la partie.



-De nouveaux matériaux liés aux monstres du Givre Eternel intégrés dans le Fief Glorieux vous permettront d'ajouter + de transcendances à vos armes.



-Le 2ème Tier des armures de rang Expert (du Dodogama au Bazelgeuse certainement) pourront être forgées en tant qu'armures spéciales.



-Un festival liés aux dragons, à la fois à Seliana et Astera avec un nouveau set à forger



-Un nouveau monstre ayant sa propre arène et pouvant être la fameuse version mature du Xeno'Jiiva (pour rappel certains monstres comme le Basarios peuvent évoluer et donner quelque chose de différent)



+ d'infos le 4 Décembre durant le 4ème Journal des Développeurs

Trailer Zinogre Stygien + monstre mystère - https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=L7imUKE4pyk&feature=emb_logo