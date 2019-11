Je fais très rarement pour ne pas dire jamais, je crois que c'est la première fois que je fais un Blog sur un film mais j'ai pris une claque comme rarement sur un thème que je trouve pompé vu et revu à savoir les films sur Noël. J'avais rien vu sur le film avant ça ni bande annonce, ni critique, j'en avais même pas entendu parler et je m'attendais à rien du tout...Mais dès les premières minutes j'étais déjà conquis par l'animation et le style graphique utilisé, je trouve ça magnifique, pour situer vite un peu l'histoire sans trop entrer dans les détails ni spoiler... ça parle d'un facteur médiocre qui est envoyé dans un village perdu et éloigné de tout et dans ce village il y a 2 clans qui se disputent de génération en génération depuis toujours... et ce facteur se retrouve coincé là-bas et sont but c'est de livrer des lettres pour avoir l'autorisation de rentrer chez lui, sauf que dans ce village personne ne s'écrit, personne n'envoie de colis par la poste... c'est alors que le facteur va créer la Légende du père Noël... Et je veux vraiment pas Spoiler mais quel Incroyable film, l'originalité pour moi ça se place même au delà du Film Joker que j'ai adoré mais le Message derrière Klaus, l'ambiance, la direction artistique, l'émotion qui s'en dégage ça m'a troué le cul comme on dit c'est clairement un chef d'oeuvre pour moi.