La CitizenCon (pour) est LE rassemblement annuel des fans de Star Citizen. Cette année, il aura lieu en Angleterre à Manchester, et toutes les conférences et annonces exceptionnelles/surprises seront retransmises en direct sur Twitch ( Twitch.tv/starcitizen ), le samedi 24 novembre sur notre fuseau horaire (pour une fois). Chaque année, au moins un nouveau vaisseau est dévoilé, en plus d'une démo de ce qui va attendre les joueurs dans les prochains patchs (pour les faire baver), sans oublier tout un tas d'annonces sur les avancées du jeu et les nouveautés à venir qu'il s'agisse de, d'avancées en développement ou en matière de technologies (on parle de météo sur les lunes/planètes), etc.L'année dernière, l'événement avait été immédiatement suivi par une semaine deoù tous les joueurs pouvaient tester Star Citizen gratuitement, exactement comme ce qu'il s'est passé récemment, du 28 octobre au 3 novembre . Il y a de fortes chances que ce soit encore le cas cette année. La communauté de joueurs de Star Citizen s'attend également à ce que chaque jour, tous les vaisseaux d'un constructeur soient disponibles à l'essai. Car c'était ce qui s'était passé en 2018, où il fallait aller tous les jours de la semaine à Lorville pour avoir la chance de louer chaque vaisseau d'un constructeur donné.Cette année, l'exposition aura lieu à ArcCorp, et le patch 3.7.2 actuellement en test sur le PTU va d'ailleurs faire apparaître tous les joueurs là-bas une fois qu'il aura été appliqué. Pour l'instant, on peut d'ailleurs se rendre sur les lieux duet voir les alentours, mais pas accéder aux halls en tant que tels pour voir les vaisseaux :Lescirculent déjà sur le déroulé de l'exposition avec les constructeurs qui vont exposer jour après jour, et donc les vaisseaux qui seront jouables ces journées là. Nous devrions donc avoir :- Jour 1 : Anvil,- Jour 2 : RSI,- Jour 3 : Kruger Intergalactic, Consolidated Outland & Tumbril,- Jour 4 : ARGO & MISC,- Jour 5 : Aopoa, Banu & Esperia,- Jour 6 : AEGIS,- Jour 7 : Drake,- Jour 8 : Origin,- Jour 9 : best-of des meilleurs vaisseaux.Lors de ces journées, certains joueurs mieux informés que d'autres ont indiqué qu'il serait possible d'observer certains vaisseaux à venir sans toutefois pouvoir monter dedans. On devrait ainsi pouvoir jeter un œil à l'Idris et au Javelin de chez AEGIS, et ce prolifique constructeur aura de fait besoin d'occuper 2 niveaux du hall d'exposition, comme en 2018. Également au programme, le Hull C de chez MISC (un moment affiché sur la roadmap de Star Citizen ), le Prowler, premier vaisseau de la race Tevarin du jeu et enfin le, ces deux vaisseaux étant prévus pour l'Alpha 3.8.En parlant de l'Anvil Carrack, certaines sources bien informées indiquent également que l'sera le vaisseau dévoilé lors de la CitizenCon. Cela a du sens car le Pisces est le vaisseau d'appoint du très attendu Carrack, vaisseau d'exploration qui sera donc disponible avec le prochain patch. On ne sait rien de ce vaisseau d'appoint si ce n'est qu'il devrait être en mesure d'emporter 3 passagers. Pour rappel, le Carrack est un vaisseau d'exploration pour 4 à 6 personnes, disposant d'un Rover et donc du Pisces, en sus d'une très grande soute et de tout un tas d'équipements (c'est un vaisseau qui fait tout de même 125 mètres de long).Bref, cette année encore, les équipes de CIG promettent une CitizenCon qui devrait faire parler d'elle et permettre à Star Citizen de facilementpour le financement de son développement. Il est fort probable que Squadron 42 (le jeu solo) ait également droit à son lot d'annonces, comme l'année dernière avec un teaser qui avait à l'époque marqué les esprits. Quoi ? Vous ne l'aviez pas vu ?Comme tous les ans, la fin de l'année sera donc épique pour Star Citizen. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, ce sera l'occasion de suivre l'actualité sur le jeu (qui devrait foisonner) pour vous convaincre de son potentiel et ainsi, peut-être, vous décider à vous créer un compte sur le site officiel du jeu ( RobertsSpaceIndustries.com ), prendre un nom de citoyen, saisir un code referral puis soutenir le projet en choisissant un vaisseau à acheter (Aurora ou Mustang) avant de vous... lancer dans les étoiles !