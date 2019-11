Je crois que je viens de comprendre ce que sera Everwild On sait qu'il y aura un aspect God Game et un God Game ça consiste à avoir le contrôle sur le monde du jeu en creusant des rivières, en modifiant la topographie du terrain, en faisant pousser la flore et créant la faune tout en l'entretenant...Je pense que le Concept de Everwild ça réside en ça on va pouvoir influencer l'Open World, planter des arbres, nourrir la faune, la comprendre, gagner la confiance des créatures, les protéger d'autres menaces, on voit un passage ou on cueille des baies qu'on pourrait replanter ou alors donner à manger aux animaux.Je pense que la faune pourra se reproduire et ainsi repeupler le monde de vie, mais bien évidemment il y aura des prédateurs qui viendront réguler la population d'ou le nom du jeu Everwild...c'est un écosystème cohérent un monde respirant de vie mais aussi de mort...Toutes les créatures du monde auront des comportements différents, il faudra gagner leurs confiances afin de les approcher et observer et établir des liens. Voilà ce que je pense être le but du jeu s'occuper de la nature et de sa faune. Je pense que c'est le message de Rare a mon avis derrière ce trailer.Enfait je pense simplement que Everwild n'est pas totalement un God Game mais en retire pas mal de mécanique ça sera un jeu d'entretient de la Nature de la faune et de la flore ou pourrait même parler d'une sorte de jeu de gestion mais différent de ce qu'on connait. Et pour finir voici quelques Tweet qui m'ont fait théoriser sur ce concept.Après l'annonce de Everwild chaques employés chez Rare ont reçu une petite plante à entretenirIls ont aussi planté un arbre pour célébrer l'annonce et c'est la productrice du jeu Louise O'Connor qui a eu l'honneur de le planter.Et pour finir Rare créé un programme de sensibilisation pour l'écologie de la faune et de la flore.Voilà... je sais pas du tout comment ça va se présenter niveau Gameplay mais avec Rare je m'attends à beaucoup de profondeur dans les mécaniques.