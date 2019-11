Bonsoir ! Nouveau top après celui des open world que j'ai préféré et qui vous a plutôt bien plu ! Cette fois, on va parler de boss que j'ai affronté et qui ont failli me faire abandonner tout espoir... Et préparez vous car ya du très lourd ! Tout support confondu, sur ce c'est parti !Risque de Spoil forcément alors attention vous voilà prévenu ^^ !!!7) Œil Vert : Lost Planet (200On commence ce top avec un jeu que j'ai trouvé plutôt sympa mais sans plus mais si ya bien un truc dont je me rappel c'est ce putain de boss ! Un gros truc pas beau et tout visqueux, me semble que c'est le boss final du jeu d'ailleurs (je peux me gourer) qu'il est chiant sérieux... En plus d'être un sac à PV, il fait super mal et est pas très évident à toucher.6) Gardien Sauteur : Metroid Prime 2 Echoes ( 2004)Encore une belle saloperie, j'ai longuement hésité avec le gros vers aussi mais finalement c'est bien celui là qui m'a le plus fait galérer sur ce jeu. Les autres boss sont quand même dur aussi donc difficile de faire vraiment un choix mais je l'ai fais quand même. Une immonde bestiole celui là, en plus de sauter partout, il fait super mal et est très difficile à toucher, gros sac à PV en prime... Au moins en le battant, on débloque un pouvoir plutôt cool mais le défi est vraiment de taille...5) Le Gardien : The Evil Within (2014) (en difficulté cauchemar)Revenant plusieurs fois au cours du jeu, le Gardien de The Evil Within ne nous lâche pas d'une semelle ! En plus d'avoir un super design, et d'être assez flippant, c'est malgré tout un très bon boss. Mais bordel qu'est ce qu'il est chiant... Va falloir vraiment faire parler la poudre pour en venir à bout...4) Marguerite Baker : Resident Evil 7 (2017) en difficulté survieJ'ai pas mal hésité avec le padre mais finalement c'est bien la mère Baker que j'ai trouvé vraiment insupportable... En plus d'être absolument dégueulasse, c'est un sac à PV, lance flamme/lance grenade/flingue/fusil à pompe et elle tenait encore debout ! De plus, c'est qu'il fait vite la chercher quand elle braille car sinon elle pond des nids d'insecte un peu partout, et ils viennent nous emmerder en plein combat.. En survie, ce boss est un cauchemar ni plus ni moins3) Vaisseau Pure : HollowKnight (2017)Pareil, j'ai hésité avec Nighmare Grimm mais au final, c'est lui que je trouve le plus retors, même plus hard que Radiance j'ai trouvé. À cause de lui, je suis bloqué à la 4ème porte de la Maison des Dieux, et pourtant je l'ai déjà battu en entraînement. Rapide, enchaînant sans cesse les attaques, ne vous laissant aucun répit, Pure Vessel est un adversaire très redoutable ! Mais il a vraiment la classe et son thème est magnifique.(le mec de la vidéo le démonte oui mais je peux vous assurer que ce boss est vraiment balèze x)2) Orphelin de Kos : Bloodborne (2015)La médaille d'argent revient à cette immonde saloperie d'Orphelin de Kos. Tout ceux qui ont fait le DLC sont forcément passer par cette "chose". Ultra vénère, il vous attaquera sans relâche, de plus il est pas simple à éviter et attaquera même à distance. Sa deuxième phase est véritablement un enfer dans les NG+ élevé. En plus il arrête pas de brailler et est super énervant. Le nombre de fois où la manette a failli voler dans l'écran à cause de lui...1) Chevalier Artorias : Dark Souls (2011)Le voilà le best ! La médaille d'or du cassage de couille ! Ce boss m'a fait pleurer des larmes de sang tout simplement. J'ai failli abandonné le DLC à cause de lui. Une HORREUR ! Avec ce boss c'est simple vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon il vous enchaîne jusqu'à ce que mort s'en suive. En plus il faut un timing assez précis pour esquiver ses attaques, la moindre erreur pourra vous être fatale. Ce boss, c'est un peu comme si on écarter votre anus et qu'on vous y enfoncer un cactus à l'intérieur, vous voyez l'idée ?Et voilà mon top s'achève ici, alors soyez pas surpris si certains boss n'y figure pas mais forcément j'ai pas joué à tout ^^ peut être que ce top changera à l'avenir. Hésitez pas à me dire votre top à vous et à la prochaine pour un nouveau top !