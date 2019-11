Il y a quelques jours il y a eu un article sur les échelles sont respecté dans pokemon épée et bouclier, je viens de tomber sur une vidéo deoù il fait un comparatif avec les anciens jeux pokemon sur console de salon développé à l'époque par le studioC'est un choix que je trouve assez étrange, d'autant que la console peut très bien le gérer et que les combats dynamax joue justement sur le gigantisme des pokemons.

posted the 11/15/2019 at 06:15 PM by kibix971