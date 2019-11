Je me suis fait la réflexion suivante : les jeux que j'ai le plus aimé sont ceux que j'ai eu envie de recommencer du début dès le générique de fin.

Voici une petite liste de ceux ci pour moi:

Witcher 3. Mario lapins crétins. Zelda 1/ 3 / Gameboy, gears 5, mutant year 0, mass effect 1 2 3, star wars kotor, max Payne 1 2 3, half life 1 et 2, splinter cell, the evil within 2, fable, halo (s), might and magic clash of heroes, shadow complex, quantum Break, titan fall 2, tomb raider 2, dishonored 1 et 2, watchdogs... Et vous



Et vous, quels jeux avez vous immédiatement repris du début ?