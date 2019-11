Quelle remise en question de Dice avec cette Extension Pacific! C’est bien simple depuis hier je me régale sur les 2 maps disponibles, Iwo Jima et tempête dans le pacifique (remake de tempête aux paracels de BFIV), ça péte de partout, véhicule remis en avant, conditions climatiques changeantes, l’impression d'être sur un champ de bataille est omniprésente (chose que je reprochais à BFV à sa sortie), ça rappelle bien évidemment Vietnam aussi. Bref pour les fans de BF déçu par BFV vous pouvez foncer sur cette entension ça bute, hâte de découvrir la troisième map Wake.

posted the 11/05/2019 at 05:48 PM by ryoporterbridges