Star Citizen

Du 28 octobre 2019 jusqu'au 3 novembre 2019, Cloud Imperium Games organise une période de freefly pendant laquelle ceux qui se sont créé un compte sur le site officiel de Star Citizen peuvent accéder au jeu, sans avoir à payer pour un, vendu autour de 50€ en temps normal (le prix d'un jeu classique finalement).Pour lesayant déjà, donc ayant acheté au moins un, CIG propose cette semaine de tester 5 vaisseaux : Aurora, Mustang, Defender, Avenger et Cutlass.De quoi faire de jolies acrobaties :. Si vous n'avez pas encore testé le jeu, il est encore temps ! Et si vous avez déjà le jeu mais ne vous étiez pas connecté cette semaine, même chose, vous pouvez encore profiter des vaisseaux prêtés.Pour ce faire :1. Créez vous un compte sur le site RSI 2. Allez sur la page de la promotion et rentrez le codeNotez que pendant cette période spéciale, lessont à tarif réduit, comme expliqué dans cet article . Si Star Citizen vous a toujours tenté, c'est bien le moment pour se décider...Il se pourrait qu'une prochaine période deait lieu pendant les ventes anniversaire de fin novembre, juste après la Citizen Con (l'événement annuel des fans du jeu). Mais avoir deux périodes dedans le même mois risque de faire beaucoup... Alors si vous en avez la possibilité, testez Star Citizen tant qu'il en est encore temps !